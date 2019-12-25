Проживающих в коммуналках петербуржцев предложили расселить в отели на время эпидемии

Инициатива могла бы одновременно помочь простаивающему бизнесу.

В преддверии второй волны эпидемии COVID-19 за свое здоровье переживают жители петербургских коммунальных квартир. В случае заболевания только одного жителя, всех остальных тут же отправят на карантин. Эксперты видят выход во временном расселении граждан по городским отелям. Об этом сообщили "Невские Новости".

С прошлого года коммуналки в Петербурге населяют свыше 229 тысяч семей. По словам кандидата биологических наук Михаила Супотницкого в условиях эпидемии проживать под одной крышей с чужими людьми очень опасно.

Мое мнение — лучший выход, чтобы каждая семья имела собственную квартиру или какое-то отдельное жилье. Но если нет возможности съехать с коммунальной квартиры, надо соблюдать элементарные меры предосторожности, связанные с личной гигиеной. Особенно это касается санитарных мест общего пользования, их необходимо периодически обрабатывать дезинфицирующими средствами, например перекисными соединениями или хлорсодержащими поделился эксперт

Слова ученого подтверждают жители коммунальных квартир, которые заразились, даже несмотря на соблюдение всех противоэпидемических мер.

Предложение о переселении в гостиницы высказала эксперт в области управления доходом независимых отелей Ксения Безбородова. Многие гостиницы на данный момент нуждаются в клиентах и готовы предложить номера по выгодной цене.

Запрос с инициативой уже направлен в Смольный.

Ранее мы рассказали о том, что петербургские врачам, работающие с коронавирусом, получат августовские выплаты.

Фото: Piter.TV