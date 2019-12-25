Петербургские врачам, работающие с коронавирусом, получат августовские выплаты

За период с марта по июль поддержку оказали более, чем 45 тысячам медикам.

Выплаты, предусмотренные для медиков, лечащих пациентов с коронавирусной инфекцией, продлены до 31 августа. Соответствующее постановление подписано губернатором города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Финансовая поддержка будет оказана не только врачам, но и среднему медицинскому персоналу и его помощникам. Кроме того, выплаты получат врачи подразделений, которые оказывают первичную медикосанитарную помощь, а также среднему и младшему медперсоналу, который обеспечивает соответствующие условия. Наконец, правительство рассчитается с сотрудниками, которые проводили лабораторный анализ вируса и исследовали тела умерших от него пациентов.

Напомним, что за период с марта по июль финансовая поддержка была оказана 45 597 медикам. Из бюджета было выделено 3 миллиарда 94 миллиона рублей.

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Фото: Piter.TV