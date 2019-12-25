В целом по России зафиксировано 102 новых летальных случая.

За минувшие сутки жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 17 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России зафиксировано 102 новых летальных случая. После Петербурга по числу умерших следует Москва, где за указанный период умерли 9 человек. Затем идут Камчатский край (6), Московская область (5), Краснодарский край, Ростовская область, Самарская область (по 4) и другие регионы РФ.

С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 18 365 россиян, выписались по выздоровлению 868 107 человек.

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