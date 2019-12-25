Мариинская больница удалила пост об испытаниях американской вакцины

За несколько часов в больницу обратилось множество добровольцев.

Запись о наборе добровольцев для тестирования американской вакцины от коронавируса удалили со страницы Мариинской больницы.

Как пояснили в пресс-службе медицинского учреждения, за несколько часов с момент опубликования поста набралось большое количество добровольцев. Людей набирали на октябрь-ноябрь.

На данный момент набор приостановлен, но может быть возобновлен к октябрю. В исследовании вакцины участие примут более 30 тысяч человек по всему миру.

Ранее в Комздраве разъяснили ситуацию со вспышкой COVID-19 в Мариинской больнице.

Фото: Piter.TV