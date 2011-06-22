Прожиточный минимум в Петербурге предложили увеличить ещё на 200 рублей

С 1 января показатель составит 16 535 рублей на душу населения.

Смольный планирует ещё раз поднять прожиточный минимум на 2024 год. Судя по проекту на сайте антикоррупционной экспертизы, с 1 января показатель составит 16 535 рублей на душу населения.

В случае трудоспособного населения прожиточный минимум в городе составит 18 023 рубля. Кроме того, он будет равен 14 220 рублей для пенсионеров и 16 039 рублей для детей.

Таким образом, по сравнению с постановлением городских властей от 15 сентября 2023 года, прожиточный минимум будет повышен приблизительно на 200-300 рублей.

Ранее в Смольном рассказали о будущей кольцевой линии метро Петербурга.

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