В Смольном рассказали о будущей кольцевой линии метро Петербурга

Документацию к проекту подготовит комитет по развитию транспортной инфраструктуры: процесс должен быть завершён не позднее 22 мая 2025 года.

На сайте Смольного разместили задание на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения кольцевой линии петербургского метрополитена. Согласно документу, пропускная способность ветки в час составит 40,8 тыс. человек.

Линия будет соединять пока не построенные станции "Площадь Калинина" и "Ладожская-2". Её расположат на участке, проходящем от улицы Бадаева к улице Жукова. Общая протяжённость ветки составит 4,47 км.

Документацию к проекту подготовит комитет по развитию транспортной инфраструктуры: процесс должен быть завершён не позднее 22 мая 2025 года. Планируется, что линия будет введена в 20245 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном обсудят возможность не повышать тарифы на транспорт в 2024 году.

Фото: Piter.TV; Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга