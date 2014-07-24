У мемориала "Непокорённые" в Пушкинском районе установили мощный прожектор

Новое оформление стелы и надписи на памятнике выполнено по просьбе местных жителей.

У мемориала "Непокоренные" Зеленом поясе Славы Петербурга появилась новая подсветка. Памятник у развилки Пушкин – Колпино получил новое оформление по просьбе местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Прожектор освещает не только бетонную стелу, но и надпись: "Здесь проходил передний край обороны советских войск. 1941-1944".

Напомним, что программа подсветки памятников и скульптур Северной столицы реализуется с 2020 года. В общей сложности освещение получили уже 139 монументов, из них 10 являются частью Зеленого пояса Славы.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино памятник счастливым молодоженам получил подсветку.

Фото: Правительство Петербурга