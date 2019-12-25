Проводятся проверки по факту двух смертельных ДТП в Петербурге и области

Обе трагедии произошли вечером пятницы.

Вечером пятницу, 11 декабря, в Петербурге и Ленобласти случились серьезные ДТП с несчастливым исходом. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Первая авария произошла около семи часов вечера на шестом километре автодороги "Пустошка-Вырица" в Гатчинском районе. 33-летний водитель "Вольво" с полуприцепом наехал на велосипедиста. Известно, что несчастье произошло на неосвещенном участке дороги вне населенного пункта, 67-летняя велосипедистка скончалась на месте.

Второе ДТП произошло около 23:00 на седьмом километре Белоостровского шоссе в Курортном районе Петербурга. Там 34-летний житель Марий Эла, управляя своим "Рено", выехал на встречную полосу и врезался в опору освещения. Почему машину увело в сторону, пока не установлено. В результате удара водитель и 27-летний пассажир погибли на месте, еще один пассажир, 28-летний мужчина, госпитализирован с тяжелыми травмами.

По фактам обоих ДТП ведутся проверки.

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