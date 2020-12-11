Неизвестный угнал у таксиста машину в Мурино

Таксист подрался с пешеходами и ему решили отомстить.

Вечером в четверг, 10 декабря, на улице Авиаторов Балтики в Мурино у водителя такси угнали автомобиль. Подробности происшествия сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, он должен был доехать до адреса недалеко у метро "Девяткино", на пешеходном переходе ему показалось, что кто-то ударил по машине, водитель вышел посмотреть, что произошло, ключи остались в машине. Далее неизвестный сел в авто и поехал, пассажирка успела выскочить. Автомобиль нашли в 300 метрах от коллективной автостоянки.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись с камер видеонаблюдения. Видно, что пешеход начал движение в тот момент, когда автомобиль проезжал переход, едва не попав в аварию. Удар по машине на камеры, по всей видимости, не попал. Водитель выбежал из авто и догнал пешехода, а далее завязалась потасовка между горожанами. Нашли ли угонщика, неизвестно.

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Видео: Piter.TV