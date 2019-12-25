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Шесть автомобилей столкнулись на КАД после пятничного ледяного дождя
Сегодня, 19:37
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smirenny

Шесть автомобилей столкнулись на КАД после пятничного ледяного дождя

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Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Вечером в пятницу, 11 декабря, на внутреннем кольце КАД столкнулись шесть автомобилей после ледяного дождя, сообщили очевидцы в соцсетях. 

Авария произошла в левом ряду КАД в районе от Колтушского до Мурманского шоссе. Очевидцы предполагают, что причиной стала скользкая дорога и превышение скорости, а также несоблюдение дистанции. Отмечается, что одному из водителей понадобилась помощь медиков: его осматривает бригада скорой помощи. Достоверной информации о пострадавших пока нет. 

Ранее мы писали, что на перекрестке проспекта Стачек и улицы Ивана Черных сбили двух пешеходов.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер" / Вконтакте

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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