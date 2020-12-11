Вечером в пятницу, 11 декабря, на перекрестке проспекта Стачек и улицы Ивана Черных сбили двух пешеходов, сообщил источник в правоохранительных органах.
В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент аварии. Видно, что молодые люди решили перебежать дорогу раньше, чем загорелся разрешающий сигнал. В это время пешеходный переход пересекал ВИС.
Очевидцы в соцсетях сообщили, что пострадавших забрали на скорой помощи, однако достоверной информации о состоянии пешеходов пока нет.
Ранее мы писали, что два "Хендая" не поделили перекресток Ленинского и Доблести.
Видео: Piter.TV
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