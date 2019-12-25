В ДТП на трассе "Скандинавия" погибли два человека

Полиция проводит проверку.

Около восьми вечера в пятницу, 6 ноября, на 98-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы ГУ МВД, на дороге столкнулись иномарка и фургон.

Как выяснилось, 64-летний водитель на "Киа Рио" неверно выбрал скорость движения и, не справившись с управлением, наехал на стоящий для поворота налево "Ивеко". В результате столкновения водитель легковушки и его пассажир 30-35 лет на вид погибли на месте, 45-летний водитель фургона не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что за октябрь в Петербурге в ДТП пострадали 55 детей.

Фото: pixabay