В доме на Кронверкском проспекте нашли два трупа подростков

На телах отсутствуют признаки насильственной смерти.

Проводится проверка по факту обнаружения двух умерших подростков в Петроградском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, в 08:27 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по Кронверкскому проспекту обнаружен труп 15-летнего подростка. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Информация подтвердилась. Установлено, что в своей квартире по указанному адресу, без внешних признаков насильственной смерти, обнаружен труп подростка 2004 года рождения.

При осмотре подъезда, у входа в чердачное помещение, без внешних признаков насильственной смерти, обнаружен труп подростка 2003 года рождения.

Оба подростка на учете в ПДН, семьи не полные. Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее в канаве у гаражей на Комендантском нашли скелетированный труп мужчины.

Фото: Piter.TV