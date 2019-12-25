В доме на Кронверкском проспекте нашли два трупа подростков

Проводится проверка по факту обнаружения двух умерших подростков в Петроградском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
Накануне, в 08:27 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по Кронверкскому проспекту обнаружен труп 15-летнего подростка. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Информация подтвердилась. Установлено, что в своей квартире по указанному адресу, без внешних признаков насильственной смерти, обнаружен труп подростка 2004 года рождения.
При осмотре подъезда, у входа в чердачное помещение, без внешних признаков насильственной смерти, обнаружен труп подростка 2003 года рождения.
Оба подростка на учете в ПДН, семьи не полные. Трупы направлены в морг для установления причины смерти.
Ранее в канаве у гаражей на Комендантском нашли скелетированный труп мужчины.
Фото: Piter.TV
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