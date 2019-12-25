В канаве у гаражей на Комендантском нашли скелетированный труп мужчины

Причина смерти будет установлена в морге.

Днем 19 мая в полицию Приморского района Петербурга обратился 38-летний мужчина и заявил об обнаружении скелетированного трупа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело незнакомца лежало в канаве возле гаражного кооператива, неподалеку от дома №45 на Комендантском проспекте. Труп успел разложиться. Его направили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее мы писали, что пьяные посиделки закончилась для петербуржца смертью в кустах.

Фото: Piter.TV