Проверка теплосетей состоится в трех районах Петербурга 6 апреля

В понедельник, 6 апреля, в Петербурге пройдут испытания тепловых сетей в трёх районах города. Об этом сообщили представители АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В Невском районе проверки затронут здания, расположенные в границах проспекта Обуховской Обороны, а также улиц Крупской, Бабушкина и Ткачей. Также испытания на прочность пройдут на участках, ограниченных улицами Седова, Ольги Берггольц, Пинегина и Ткачей. В Красногвардейском районе испытания коснутся коммуникаций в границах улицы Осипенко, Индустриального проспекта, проспекта Энтузиастов и проспекта Косыгина. В Колпинском районе проверке подвергнутся сети, расположенные в границах улиц Александра Товпеко, Череповецкой, Волховстроевской и Пикалевской.

Организаторы испытаний напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности, так как температура теплоносителя может достигать 110°С.

