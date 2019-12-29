Проверка радиации в Ленобласти обойдется в 8 миллионов рублей

Проверки будут проходить в течение трех лет.

Населенные пункты Ленобласти проверят на радиацию в течение трех лет. За дозой гамма-излучения будут следить на крышах местных администраций. В Ленобласти уже объявили электронный аукцион.

За данные проверки администрация Ленобласти готова заплатить 8,4 миллиона рублей. Средства будут выделяться в рамках проекта "Охрана окружающей среды".

Исполнитель работы должен проверить территории, которые попали под воздействие после катастрофы в Чернобыле. Датчики должны установить на крышах школ, администраций и муниципальных учреждений.

В конце прошлого года пулковские таможенники задержали посылку с радиоактивными часами.

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