ГАТИ провела проверку частных территорий, где чаще всего поскальзывались петербуржцы

Также были осмотрены еще 35 территорий, из которых четыре представляют значительную опасность для жителей города.

Как сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), инспекторы провели проверку территорий частных собственников в Северной столице, где в начале февраля были зафиксированы случаи травмирования граждан в результате падения на лёд. За два дня на десять адресов выезжала скорая помощь, из которых на семи были обнаружены нарушения правил зимней уборки.

Также были осмотрены еще 35 территорий, из которых четыре представляют значительную опасность для жителей города. Например, парковка торгового центра на Ириновском проспекте была покрыта толстым слоем льда с ямами, а пешеходная зона у торговых центров на улице Фучика и проспекте Культуры превратилась в настоящий каток.

Владельцам перечисленных и других территорий будут направлены предостережения о необходимости соблюдения правил уборки.

Ранее мы сообщили о том, что владельцам частной территории на В.О. грозит штраф от 100 тысяч рублей за лед под снегом.

Фото: Telegram / ГАТИ ӏ Правительство Петербурга