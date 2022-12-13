По факту прорыва трубы на 5-ой Советской улице организована прокурорская проверка

На месте побывала аварийная бригада АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", а также сотрудники правоохранительных органов и самого надзорного ведомства.

В воскресенье, 16 апреля, в Адмиралтейском районе Петербурга произошла крупная коммунальная авария: кипяток затопил целый двор у дома №5 на 13-й Красноармейской улице. По факту случившегося проводится прокурорская проверка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На месте побывала аварийная бригада АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", а также сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры.





По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, а также дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ уполномоченных должностных лиц.

Фото и видео: Прокуратура Санкт-Петербурга