На Дороге жизни проходит массовая проверка большегрузов

В рейдах задействованы дорожники, а также сотрудники эконадзора и Ространснадзора 47-ого региона. Они взвешивают грузовики и проверяют из на перевес.

После многочисленных жалоб от населения, дорожники Ленобласти начали массовые большегрузов на предмет перевеса грузов. Как сообщает Telegram-канал регионального дорожного комитета, рейды уже проходят на Дороге жизни у бывшего поста ГАИ на границе с Северной столицей.

Отметим, что наравне с дорожниками в рейдах принимают участие сотрудники эконадзора и Ространснадзора. Большегрузы взвешивают на специальных весах.

Напомним, что с 1 апреля в Ленобласти стартует весенняя просушка дорог. Она продлится месяц: на это время асфальтированные дороги закроют для грузовиков весом более 5 т. В течение этого же времени гравийные и грунтовые дороги будут недоступны для фур, масса которых больше 3 т.

Ранее мы сообщили о том, что сразу 4 автомобиля попали в ДТП на трассе "Кола".

Фото и видео: Telegram / Dorogi_lo