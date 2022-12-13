Контролёры-ревизоры поймали двух безбилетников в общественном транспорте Петербурга

В общей сложности было проверено более 130 пассажиров.

В автобусах Петербурга прошли проверки безбилетников. "Зайцев" на трёх маршрутах искали контролеры-ревизоры совместно с сотрудниками полиции. Об итогах мероприятий пишет издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу городского комтранса.

Проверка затронула более 130 пассажиров, из которых оказалось только 2 безбилетника. Они заплатят штраф в размере 500 рублей.

Всего в работе на городских автобусных маршрутах задействованы более 500 контролеров-ревизоров ГКУ "Организатор перевозок". За прошлый год было проведено более 560 тыс. проверок на 349 маршрутах. Из 8,5 млн пассажиров около 30 тыс. был выписан штраф.

Ранее мы сообщили о том, что за 2023 год в Петербурге будет отремонтировано 20 км трамвайных путей.

Фото: Piter.TV