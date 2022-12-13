В 2023 год в Петербурге будет отремонтировано 20 км трамвайных путей

На работы в 10-ти районах Петербурга выделено 4 млрд рублей.

За 2023 год в Петербурге пройдёт ремонт 20-ти км трамвайных путей в 10 районах города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В общей сложности на мероприятия в Красногвардейском, Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Выборгском, Невском, Калининском, Приморском, Петроградском и Фрунзенском районах направят 4 млрд рублей.

В работах задействуют современные технологии и отечественные материалы. После ремонта будут снижены уровень шума рейсов и влияние вибрации на здания.

Ремонт уже стартовал на Старо-Петергофском проспекте и на участке Боткинской улицы от Большого Сампсониевского проспекта до улицы Академика Лебедева.

Ранее мы сообщили о том, что участок КАД между ЗСД и Парашютной полностью перекроют будущей ночью.

Фото: Piter.TV