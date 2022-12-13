Участок КАД между ЗСД и Парашютной полностью перекроют будущей ночью

Ограничения связаны с ремонтом П-образной металлической опоры над проезжей частью.

Участок КАД между ЗСД и Парашютной полностью перекроют ночью 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение транспорта планируют приостановить четыре раза. Продолжительность каждого перерыва не будет превышать четверть часа.

Автомобилисты не смогут проехать по данному участку КАД в это время: 01:00–01:15; 02:00–02:15; 03:00–03:15; 04:00–04:15. Ограничения связаны с ремонтом П-образной металлической опоры над проезжей частью.

На дороге установят временные дорожные знаки. Кроме того, здесь появятся сигнальные фонари и водоналивные барьеры.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"