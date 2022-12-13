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На Васильевском острове в обе стороны встали трамваи из-за ДТП

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Авария произошла на углу Среднего проспекта В.О. и 2-й линии.

На Васильевском острове столкнулись две машины. Автомобили встали на трамвайных путях, заблокировав проезд в обе стороны. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария произошла на углу Среднего проспекта В.О. и 2-й линии. По словам пользователей, движение машин тоже затруднено на данном участке.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Уточняется информация о пострадавших.

Ранее на Piter.tv: в Выборгском районе Петербурга малыш подавился и умер.

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: васильевский остров, дтп на среднем проспекте во, трамваи, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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