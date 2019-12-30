Провал асфальта на Бестужевской закрыл проезд для автобусов

В настоящее время проводятся работы по реконструкции теплосети, которые должны завершиться 31 января.

В среду, 29 января, стало известно, что из-за провала асфальта в Красногвардейском районе изменился маршрут сразу трех автобусов. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Изменения коснулись автобусов № 136, 137 и 183.

Известно, что в данный момент на поврежденном участке ведут работы соответствующие службы. Планируется, что автобусы вернутся к привычным маршрутам после 31 января.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на пять маршрутов выйдут 15 дополнительных автобусов.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок", pixabay