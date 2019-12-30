В Петербурге на пять маршрутов выйдут 15 дополнительных автобусов

В феврале на пяти востребованных маршрутах Петербурга появится дополнительные 15 автобусов, сообщила 29 января пресс-служба "Пассажиравтотранса".
С 3 февраля по два автобуса добавится на маршруты №26 от Кировского завода до Московского вокзала и №100 от Наличной улицы до Балтийского вокзала. На четыре автобуса больше будет курсировать на маршруте №56 от Малой Балканской улицы до ТЦ "МЕГА", пять дополнительных выйдут работать на маршрут №115А от проспекта Александровской фермы до поселка Металлострой.
Несколькими днями позже, с 8 февраля, пополнится на два автобуса команда маршрута №46 от метро "Ладожская" до Белоостровской улицы.
Ранее мы писали, что петербургский автобус №160 начнет ездить до станции метро "Проспект Ветеранов".
Фото: Piter.TV
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