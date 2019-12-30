Петербургский автобус №160 начнет ездить до станции метро "Проспект Ветеранов"

Маршрут изменится с 20 января.

С понедельника, 20 января, автобус №160, курсирующий по Кировскому и Красносельскому районам города, изменит свой маршрут. Транспорт начнет ходить до станции метро "Проспект Ветеранов".

Точный маршрут для автобуса будет пролегать от конечной "Счастливая улица" по проспекту Народного Ополчения, далее по улице Подводника Кузьмина и бульвару Новаторов, по проспекту Ветеранов, улице Солдата Корзуна, по проспекту Маршала Жукова, улицам Маршала Захарова и Доблести, затем по боковому проезду Петергофского шоссе и наконец по улице Адмирала Черокова.

Обратный путь от конечной остановки пройдет по проспекту Героев, улице Адмирала Трибуца, боковому проезду Петергофского шоссе и далее по уже упомянутым в одностороннем маршруте точкам.

С субботы ЗСД повысит тарифы на проезд.

Фото: Piter.TV