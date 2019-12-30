С субботы ЗСД повысит тарифы на проезд

Отмечается, что цена тарифных опций останется прежней.

С 18 января на Западном скоростном диаметре вступают в силу новые тарифы на проезд, сообщила пресс-служба "Магистрали Северной столицы".

Постоянным пользователям скоростного диаметра сохранили выгодные условия: для легковых машин тариф поднимется до 150 рублей при оплате наличными за одну зону, а по транспондерам стоимость изменится меньше. По маршрутам Flow+ станет ездить на 16% дороже. Больше всего поменяется стоимость поездок, начало или финал которой приходится на загруженную развязку с Богатырским проспектом – там начнут действовать тарифы для развязки ЗСД с КАД-Север.

Отмечается, что стоимость тарифных опций не изменится.

Ранее сообщалось, что проезд по Планерной ограничат с 16 января ради строительства развязки ЗСД.

Фото: Piter.TV; скрин пресс-служба "Магистрали Северной столицы".