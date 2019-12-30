Проезд по Планерной ограничат с 16 января ради строительства развязки ЗСД

ГАТИ предупредила петербургских водителей об очередных ограничениях движения на городских улицах, которые вступают в силу 16 января. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.
С 16 по 21 января будет закрыт проезд по Промышленной улице на участке от Турбинной улицы до проспекта Стачек. На данном участке будут прокладывать газопровод. Автомобилисты смогут объезжать закрытый участок по , Севастопольской, Турбинной, Промышленной улицам, улице Гладкова, проспекту Стачек.
Также с 16 по 29 января начнутся работы по строительству развязки ЗСД с Шуваловским проспектом. Движение будет ограничение по Планерной улице.
В Петербурге усилят контроль за парковкой на газонах.
Фото: Piter.TV
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