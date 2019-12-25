В Петербурге в два раза увеличат протяженность веломаршрутов

В текущем году в городе планируется обустроить еще несколько велодорожек.

Протяженность веломаршрутов в Петербурге планируется увеличить в два раза в ближайшие годы. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на главу Городского центра управления парковками Дмитрия Ваньчкова.

По словам Ваньчкова, в текущем году появятся велодорожки вдоль Бухарестской улицы на участке от улицы Салова до проспекта Славы, а также вдоль проспекта Юрия Гагарина на участке от Московского шоссе до улицы Типанова. Еще три веломаршрута планируют проложить на проспектах Ветеранов и Большевиков и между проспектами Косыгина и Заневским. Сегодня в Петербурге работают 32 веломаршрута общей протяженностью свыше 118 километров.

Ранее мы рассказывали, что зону платной парковки в Петербурге окрасят в синий цвет.

Фото: Piter.TV