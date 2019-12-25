Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие

Он отметил, что когда сам освящал оружие, то чувствовал, что делает что-то великое.

Протоиерей Дмитрий Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие. Он назвал его "замечательным изобретением". Заявление священнослужитель сделал в беседе с газетой Токио симбун.

Протоиерей поделился мнением, что РФ до сих пор существует благодаря этому оружию, поэтому практику его освящения РПЦ он назвал правильной. Смирнов призвал благодарить бога за то, что он благословил учёных на это изобретение.

Поэтому освящаем ракеты как наших защитников. Протоиерей Дмитрий Смирнов

Он отметил, что когда сам освящал оружие, то чувствовал, что делает что-то великое.

Ранее Протоиерей Смирнов заявил, что девочкам не нужно школьное образование.