Его состояние остаётся стабильным.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с коронавирусом. До этого он называл COVID-19 "чрезвычайно полезным явлением", так как эпидемия позволила проявить в людях лучшие качества.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет агентство "Интерфакс". По их информации, состояние протоиерея остаётся стабильным. Возраст 69-лет и недавно перенесённая операция позволяют отнести Смирнова к группе риска.

Ранее протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие.