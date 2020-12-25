Эксперт объяснил, что американские ПРО не спасут страну от баллистических ракет.

Противоракетную систему США сравнили с дуршлагом. Об этом журналистам российского телеканала "Звезда" сообщил глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Эксперт уточнил, что американская ПРо не сможет защищать государство от баллистических ракет, выпущенных Россией в случае военного конфликта.

Специалист объяснил, что идея создания национальной противоракетной обороны в СШа зародилась в 1980-ых годах. После этого Вашингтон отказался от данной инициативы, а еще позже - вернулся к ней. Эта неуверенность стоила Америке "громадных денег", по словам Рогулева.

Поэтому наши, конечно, предупреждали, что если они будут продолжать строительство этой системы и приближать ее к границам России, она будет вынуждена разрабатывать новые системы вооружений, что она и сделала Юрий Рогулев, военный аналитик

Эксперт отметил, что после создания ПРО Вашингтон практически сразу был раскритикован, так как эта система не дает стране 100-процентной гарантии защиты.

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