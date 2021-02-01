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Кабмин выделит 214 миллиардов рублей на крупные проекты в Арктике

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Про какие конкретно проекты говорил премьер-министр, не уточняется.

Правительство России выделит 214 миллиардов рублей на крупные проекты в Арктике. Об этом сегодня в ходе заседания рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, правительство утвердило перечень арктических инвестиционных проектов. Им будет оказана поддержка из бюджета.

Про какие конкретно проекты говорил премьер-министр, не уточняется.

Ранее Мишустин призвал следить за эффективным использованием средств для отстающих регионов.

Теги: арктика, мишустин, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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