Он подчеркнул, что речь также идёт о развитии образования, здравоохранения, улучшении жизненных условий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал следить за эффективным использованием средств для отстающих регионов с низкими социально-экономическими показателями.

Заявление Мишустин сделал после рабочего визита в Карелию, которая входит в десятку самых отстающих регионов. Поездка состоялась на прошлой неделе.

Государство ежегодно выделяет этим регионам по 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он подчеркнул, что речь также идёт о развитии образования, здравоохранения, улучшении жизненных условий. По словам Мишустина, выделяемые регионам деньги должны эффективно работать на решение поставленных задач. Он призвал делать ставку не только на крупные предприятия, но и на малый и средний бизнес.

Ранее Мишустин увеличил размер пособий некоторым россиянам.

Видео: Правительство России