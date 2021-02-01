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Мишустин призвал следить за эффективным использованием средств для отстающих регионов

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Он подчеркнул, что речь также идёт о развитии образования, здравоохранения, улучшении жизненных условий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал следить за эффективным использованием средств для отстающих регионов с низкими социально-экономическими показателями.

Заявление Мишустин сделал после рабочего визита в Карелию, которая входит в десятку самых отстающих регионов. Поездка состоялась на прошлой неделе.

Государство ежегодно выделяет этим регионам по 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он подчеркнул, что речь также идёт о развитии образования, здравоохранения, улучшении жизненных условий. По словам Мишустина, выделяемые регионам деньги должны эффективно работать на решение поставленных задач. Он призвал делать ставку не только на крупные предприятия, но и на малый и средний бизнес.

Ранее Мишустин увеличил размер пособий некоторым россиянам.

Видео: Правительство России

Теги: бюджет, мишустин, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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