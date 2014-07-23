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Мишустин увеличил размер пособий некоторым россиянам
Сегодня, 11:18
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lesjasap

Мишустин увеличил размер пособий некоторым россиянам

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Рост размера выплат составит 4,9%.

Михаил Мишустин увеличил размер пособий некоторым россиянам. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства. Известно, что изменения вступают в силу с 1 февраля 2021 года. Речь идет об увеличении размера выплат, которые предоставляются ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, Героям РФ и тем, кто пострадал на производстве.

Также индексация выплат коснется семей с детьми. Увеличивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком, женщинам, которые встали на учет в медицинские учреждения на ранних сроках беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Рост размера выплат составит 4,9%. В кабмине России напомнили, что по стране действует единый порядок индексации социальных выплат. Он рассчитывается один раз за год при учете индекса потребительских цен за предыдущий год.

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Петрозаводск.

Фото: Правительство России

Теги: индексация, кабмин, михаил мишустин, пособия, социальные выплаты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 12:07

Социальные выплаты отдельным категориям это отлично! А попадут ли когда-то нибудь в какую-то нибудь категорию все дети  в нашей стране! Родился ребенок и семья получает пособие на ребенка ,ежемесячно, на текущие расходы - школьные принадлежности, одежда, питание  и пр. Независимо от дохода семьи, просто потому- что ребенок  гражданин России! ! 

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