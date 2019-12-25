За эти годы спасатели уберегли от гибели тысячи петербуржцев.

В первый день августа петербургская противопожарная служба отмечает 15-летие создания ведомства. С днем рождения службу поздравил губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что за 15 лет спасатели уберегли от гибели тысячи петербуржцев. Руководству и бойцам пожарно-спасательных отрядов пожелали здоровья и успехов в служении городу, губернатор выразил уверенность в дальнейшей надежной работе службы.

Ваша работа – ежедневный подвиг ради спасения людей. День за днем каждый из вас вновь и вновь встает на пути огненной стихии. губернатор Александр Беглов

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Фото: Piter.TV