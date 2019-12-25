  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожарные получили ложный вызов о горящем на Октябрьской набережной катере
Сегодня, 11:21
100
himif

Пожарные получили ложный вызов о горящем на Октябрьской набережной катере

0 0

Судно якобы горело у дома №31 по набережной, сообщили неизвестные в МЧС.

Утром в субботу, 1 августа, петербургским пожарным сообщили о горящем у дома №31 по Октябрьской набережной прогулочном катере. Как сообщили в МЧС, вызов оказался ложным.

Около 10.20 спасатели прибыли на место для разведки и уточнения информации, однако полыхающего катера у пирса пожарные не нашли. Пострадавших, естественно, не оказалось.

Горящая прошлым вечером заброшенная трехэтажка на Выборгском шоссе оказалась вполне реальным происшествием. Пожарные потушили здание за час.

Фото: pixabay

Теги: ложный вызов, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии