Пожарные получили ложный вызов о горящем на Октябрьской набережной катере

Утром в субботу, 1 августа, петербургским пожарным сообщили о горящем у дома №31 по Октябрьской набережной прогулочном катере. Как сообщили в МЧС, вызов оказался ложным.
Около 10.20 спасатели прибыли на место для разведки и уточнения информации, однако полыхающего катера у пирса пожарные не нашли. Пострадавших, естественно, не оказалось.
Горящая прошлым вечером заброшенная трехэтажка на Выборгском шоссе оказалась вполне реальным происшествием. Пожарные потушили здание за час.
Фото: pixabay
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