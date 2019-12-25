Горящую заброшенную трехэтажку на Выборгском шоссе потушили за час

Здание вспыхнуло вечером 31 июля.

Около девяти вечера в пятницу, 31 июля, петербургским пожарным сообщили о полыхающем на Выборгском шоссе здании. По информации МЧС, на трехэтажном заброшенном здании, доме №152, загорелась кровля.

Огонь захватил площадь в 80 квадратных метров, огнеборцам хватило чуть меньше часа, чтобы полностью потушить пламя. Пострадавших в пожаре не оказалось, на вызов выезжали 12 пожарных и 3 единицы техники.

Ранее мы рассказывали, что после драки с нетрезвым прохожим петербуржца увезли в больницу с разбитой головой.

Фото: Piter.TV