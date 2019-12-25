Фигурант дела обвиняется по части 3 статьи 238 УК РФ.

Против врио ректора СахГУ на Сахалине возбудили дело из-за гибели студентов в общежитии вуза. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители регионального Следственного комитета. Мария Ганченкова подозревается по части 3 статьи 238 УК РФ.

Санкции подразумевают наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы до 10 лет. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что от удара током 26 марта в общежитии СахГУ 26 скончался первокурсник из села Быков Долинского района. Там же погиб второкурсник из села Ясное Тымовского района. Первая жертва получила травму во время принятия душа из-за короткого замыкания. Второй юноша погиб, пытаясь спасти друга. Глава региона Валерий Лимаренко распорядился проверить электрооборудование всех социальных учреждений. Семьи студентов получили финансовую поддержку.

Ранее через суд следствие добилось ареста главы департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса СахГУ. В настоящее время студенты вуза находятся на дистанционном обучении. Оно продлится на время проверки безопасности помещений.

Фото: Следственный комитет России, Telegram/LifeShot