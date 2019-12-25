Против первого замминистра экологии Хакасии завели дело о растрате

Речь идет о растрате имущества при ликвидации автономного учреждения.

Первый заместитель главы природных ресурсов и экологии Хакасии Сергей Глушков стал фигурантом уголовного дела о хищении. Его подозревают в растрате. Об этом информирует пресс-служба правительства республики.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения, в крупном размере. из сообщения пресс-службы правительства Хакасии

Подчеркивается, что речь идет о растрате имущества при ликвидации автономного учреждения. На данный момент Глушков отстранен от должности, контракт с ним расторгнут 22 июля.

Министерство природы республики оказывает содействие следствию.

Ранее мы сообщали, что бывший генеральный директор акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" Александр Кирилин приговорен к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате имущества. Свою вину Кирилин не признал.

Фото: minprom19.ru