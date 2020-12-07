  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Против пенсионера, стрелявшего в магазине на Малой Балканской, возбудили уголовное дело
Сегодня, 10:09
98
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Против пенсионера, стрелявшего в магазине на Малой Балканской, возбудили уголовное дело

0 0

Сейчас хулиган находится в отделе полиции.

Накануне, 4 июня, в купчинском магазине 59-летний выпивший мужчина начал стрелять в воздух из пистолета в универсаме. Инцидент произошел на Малой Балканской улице. 

Устроив переполох, хулиган убежал домой. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника. Его доставили в отдел полиции. 

Против пенсионера возбудили уголовное дело. Известно, что в результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: мужчина с молотком ограбил пенсионерку в Старой Ладоге.

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: малая балканская улица, пенсионер с пистолетом, полиция, пьяный житель купчино, стрельба в магазине
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии