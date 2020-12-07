Против пенсионера, стрелявшего в магазине на Малой Балканской, возбудили уголовное дело

Сейчас хулиган находится в отделе полиции.

Накануне, 4 июня, в купчинском магазине 59-летний выпивший мужчина начал стрелять в воздух из пистолета в универсаме. Инцидент произошел на Малой Балканской улице.

Устроив переполох, хулиган убежал домой. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника. Его доставили в отдел полиции.

Против пенсионера возбудили уголовное дело. Известно, что в результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: мужчина с молотком ограбил пенсионерку в Старой Ладоге.

Фото: Piter.tv