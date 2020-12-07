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Мужчина с молотком ограбил пенсионерку в Старой Ладоге
Сегодня, 9:38
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Мужчина с молотком ограбил пенсионерку в Старой Ладоге

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Злоумышленник ударил женщину по голове инструментом.

Накануне, 4 июня, в Ленобласти хулиган напал на улице на 91-летнюю жительницу Старой Ладоги. Инцидент произошел в 15:00 на Волховском проспекте у дома № 12. 

По информации Piter.tv, бандит ударил пожилую женщину молотком по голове, вырвал сумку с деньгами, банковской картой и паспортом и убежал. 

Пострадавшая попала в больницу. У нее диагностировали ушибленную рану головы и ушибы предплечий. Сейчас пенсионерка находится в удовлетворительном состоянии. 

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный мужчина. Сейчас он находится в изоляторе.

Ранее на Piter.tv: на Малой Балканской хулиган открыл стрельбу в магазине.

Фото: Pexels

Теги: инструмент, мужчина с молотком, ограбление, пенсионерка, полиция, старая ладога
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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