Мужчина с молотком ограбил пенсионерку в Старой Ладоге

Злоумышленник ударил женщину по голове инструментом.

Накануне, 4 июня, в Ленобласти хулиган напал на улице на 91-летнюю жительницу Старой Ладоги. Инцидент произошел в 15:00 на Волховском проспекте у дома № 12.

По информации Piter.tv, бандит ударил пожилую женщину молотком по голове, вырвал сумку с деньгами, банковской картой и паспортом и убежал.

Пострадавшая попала в больницу. У нее диагностировали ушибленную рану головы и ушибы предплечий. Сейчас пенсионерка находится в удовлетворительном состоянии.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный мужчина. Сейчас он находится в изоляторе.

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