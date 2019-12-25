Основателя "Пятерочки" подозревают в вымогательстве

Бизнесмен является подозреваемым в деле о вымогательстве 11 миллионов долларов у бывшего партнера.

Уголовное дело о вымогательстве возбудили на предпринимателя Андрея Рогачева. Об этом сообщила "Фонтанка"ю

Бизнесмен является подозреваемым в деле о вымогательстве 11 миллионов долларов у бывшего партнера Михаила Горяинова. По данным СМИ, сам Рогачев сейчас находится в Лондоне.

Известно, что с 2018 года Рогачев и Горяинов судятся в Высоком суде Лондона. Они делят между собой активы общей компании М1, которая с 2015 года управляла несколькими рынками в Москве. Рогачев заявляет, будто его компаньон не вернул ему почти 20 миллионов долларов, выведя их со счетов компании.

Андрей Рогачев основал компанию "Агроторг" в 1998-м, через год компания открыла первый магазин "Пятерочка" в Петербурге. В 2006 году была образована X5 Retail Group. В 2011-м Рогачев продал принадлежавший ему пакет акций (11,14%).

Ранее в Петербурге МВД накрыло сотрудников "иностранных спецслужб", помогавших Навальному.

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