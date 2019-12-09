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Против министра сельского хозяйства Ростовской области возбудили дело
Сегодня, 9:45
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Против министра сельского хозяйства Ростовской области возбудили дело

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Правительство региона оказывает содействие следствию.

Против министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского возбудили дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

По данным следствия, Рачаловского обвиняют в превышении должностных полномочий в ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков продукции. Уточняется, что его подозревают в незаконном выделении средств государственной поддержки сельхозпредприятиям.

В опубликованном сообщении говорится, что министр сельского хозяйства региона дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Сумма ущерба оценивается в 155,2 млн рублей. Правительство Ростовской области оказывает содействие следствию.

Ранее мы сообщали, что в Архангельске задержали мужчину, похитившего товар из магазина.

Фото: Piter.tv

Теги: ростовская область, сельское хозяйство, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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