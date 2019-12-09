Против министра сельского хозяйства Ростовской области возбудили дело

Правительство региона оказывает содействие следствию.

Против министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского возбудили дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

По данным следствия, Рачаловского обвиняют в превышении должностных полномочий в ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков продукции. Уточняется, что его подозревают в незаконном выделении средств государственной поддержки сельхозпредприятиям.

В опубликованном сообщении говорится, что министр сельского хозяйства региона дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Сумма ущерба оценивается в 155,2 млн рублей. Правительство Ростовской области оказывает содействие следствию.

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Фото: Piter.tv