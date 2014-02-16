Против главы администрации района в Башкирии возбудили дело о превышении полномочий

Полиция задержала Ильдара Мустафина.

Против главы администрации Илишевского района в Башкирии возбудили дело о превышении должностных полномочий. Ильдар Мустафин задержан силовиками из-за обвинений в нарушении порядка распоряжения муниципальными объектами и земельными участками.

Следственные органы считают, что фигурант расследования в июле 2014 года подписал соглашение на аренду участка под строительство жилья с площадью в 13 гектаров. Спустя несколько месяцев этот договор не был расторгнув, чем нарушил земельное законодательство. При этом чиновник разделил территорию на 66 участков под индивидуальное строительство. Эти объекты он решил сдавать в аренду на 49 лет.

Местные журналисты заявили, что сомнительная сделка подписана с руководством компании "Ремонтно-техническое предприятие". Фирма передавала часть земель в субаренду. Следствие заявило, что Мустафин провел махинации при передаче участков двум жителям Илишевского района. Действия чиновника нанесли ущерб городскому бюджету в размере более трех миллионов рублей. Этими действиями он также нарушил права жителей, находящихся в очереди на получение участка с целью улучшения жилищных условий.

В Башкирии накажут чиновников из-за отказа выплаты компенсации сыну погибшего врача.

Фото: Ilesh.bashkortostan.ru

