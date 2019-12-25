Против автора роликов про депутата Наливкина завели уголовное дело

К создателям проекта пришла полиция с обысками.

Против автора роликов про вымышленного депутата из Уссурийска Виталия Наливкина завели уголовное дело. Также известно о том, что правоохранительные органы пришли с обысками к создателям развлекательного проекта "BARAKuda", ролики которого можно посмотреть на YouTube-канале. В настоящее время разработчиков контента обвиняют по части 3 статьи 213 УК РФ. Речь идет о хулиганстве, связанном с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Информацией об обысках у авторов серии роликов в собственном Telegram-канале написал журналист Алексей Пивоваров. По его информации, оперативные мероприятия прошли в рамках расследования о правомерности скетча, в котором Наливкин стреляет из гранатомета по автобусной остановке. Данные Пивоваров получил от продюсера шоу Андрея Клочкова. Данное видео было опубликовано полтора месяца назад.

Сатирическое расследование о "Дворце Наливкина" собрало более 1 млн просмотров на YouTube.

Фото и видео: YouTube / BARAKuda