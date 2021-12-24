Против России работают тысячи украинских хакеров, заявили в RaHDIt

Анонимный источник рассказал о работе по установлению личностей, которые устраивают кибератаки на Россию.

Против России работают тысячи украинских киберспециалистов, включая интернет-активистов, добровольных хакеров и экспертов по SMM. Соответствуюющей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился хакер из кибергруппировки RaHDIt на условиях анонимности. Накануне были размещены в социальных сетях личные сведения о более тысячи сторонниках таких украинских онлайн-движениях как IT Army of Ukraine (осуществляющих кибератаки на Рунет) и радикальных SMM"щиков Save UA, которые, по мнению RaHDIt, "пакостят в российских соцсетях и льют помои".

Больше тысячи – это те, которые полностью установлены: имя, фамилия, отчество, фотография, аккаунты в соцсетях. Людей, которые присоединяются к этому движению, гораздо больше. Их не тысяча, не две, а гораздо больше. хакер из RaHDIt

Представители RaHDIt пообещали в ближайшее время раскрыть истинных организаторов кибератак, совершаемых на Россию.

В DNS произошла утечка персональных данных клиентов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости