В DNS произошла утечка персональных данных клиентов

Компания извинилась перед клиентами и сотрудниками за случившееся.

Российский ретейлер бытовой техники и электроники DNS сообщил о сливе персональных данных клиентов. Информация об этом появилась на телеканале "360".

Данные раскрыли хакеры, которые находятся за пределами РФ. Сейчас сотрудники по информационной безопасности ведут расследование, они устраняют последствия утечки.

Компания извинилась перед клиентами и сотрудниками за случившееся. Специалисты уже нашли уязвимое место в системе безопасности.

В публичном доступе оказались свыше 16,5 млн записей о клиентах магазина.

Ранее на Piter.tv: мошенники стали взламывать аккаунты на госуслугах и брать через них кредиты.

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