Мошенники стали взламывать аккаунты на госуслугах и брать через них кредиты

Эксперт считает, что данная проблема в будущем может усугубиться.

Эксперты, опрошенные РБК, рассказали, что онлайн-мошенники стали взламывать аккаунты россиян на госуслугах и через них брать кредиты и микрозаймы.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов считает, что в будущем эта проблема может усугубиться.

Много людей столкнется с попытками осуществления действий от их лица. Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на госуслугах и, конечно, попытается монетизировать этот доступ, — сказал эксперт.

Ульянов отметил, что уровень защиты можно повысить, если включить двухфакторную аутентификацию входа в личный кабинет. Кроме того, поможет защитить аккаунт и сложный пароль. Однако это не в полной мере поможет защититься от мошенников.

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