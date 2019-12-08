Цены на бензин достигли исторического максимума

Биржевая цена на бензин Аи-92 в июле выросла на 4,4%, а на Аи – на 3,6%.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на бензин Аи-95 выросла до рекордных значений. Так, по данным торгов на 21 июля, марка этого бензина стоила 59,85 тыс. рублей за тонну. Это на 0,6% больше, чем днем ранее, пишет ТАСС.

Ранее максимальная цена на бензин Аи-95 были зафиксированы 3 июля прошлого года. Она составляла 59,78 тыс. за тонну.

Кроме того, рекордных значений достигла цена бензина Аи-92. Стоимость достигла 57,96 тыс. за тонну.

Так, в июле биржевая цена бензина Аи-92 выросла на 4,4%, Аи-95 — на 3,6%.

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